Вкусно готовят и побеждают себя: в харьковском ресторане работают повара с ментальной инвалидностью

Побеждают себя и не боятся новых целей. В харьковском ресторане "Снег на голову" работают люди с ментальной инвалидностью. В прошлом году они учились в кулинарной школе, а сейчас привыкают к профессиональной кухне.

Можешь начинать, они не должны быть идеальные...

Ленивые вареники - одно из фирменных блюд ресторана. Ян Корольчук лепит их впервые. Обычно готовит пасты.

Ян Корольчук, младший повар

Первое, что было - это паста, это итальянские макароны. Это со страусом , карбонара, по-аджарски и томатные

Секретам профессиональной кухни парень учился прошлом году в кулинарной школе. Финальный экзамен был сложным, но Ян его успешно сдал.

Ян Корольчук, младший повар

Это просто было тяжело, когда на Сумском рынке было два званых ужина – обычный и инклюзионный. И мы там все кипели

Открылись недавно, говорит старший повар, и вечером здесь бывает "яблоку негде упасть" . Для кухни - горячая пора. Кулинары должны понимать друг друга с полуслова.

Эдуард Устюгов, старший повар

По сути, вливаешься с первого дня в этот формат. Поскольку ребята молодцы. Все ребята нацелены на результат и все свои победы и ошибки воспринимают с высоко поднятой головой

Двое из четырех поваров - люди с ментальной инвалидностью. Подобное заведение в Харькове работает впервые.

Яна Цветкова, администратор ресторана

Мы бы хотели изменить отношение общества к людям с разными видами проблем, с какими-то особенностями, с инвалидностью, с разной национальностью, разной сексуальной ориентацией. Сейчас еще идет процесс притирки, потому что мы делаем упор на то, чтобы не выделять никого, и к младшим поварам у нас отношение серьезное, строгое - как и ко всем остальным работникам заведения

Ответственные, старательные и быстрые. К персоналу у Яна - никаких претензий. Администратор уверена: полученный в ресторане опыт поможет стать успешными в своем деле. И главное - работа им будет в радость.

Ян Корольчук, младший повар

Вот я на это и нацелен, главное - людям доставить удовольствие, не в деньгах счастье измеряется

Никита Докин, младший повар

Наверное, то, что она позволяет преодолевать себя, ставить новые задачи и брать новые высоты

Владельцы ресторана хотят, чтобы в городе открывались и другие подобные заведения. Конкуренции не боятся. Мол, гостей надо привлекать, прежде всего, авторским меню и качеством услуг. А человечность и терпимость должны быть нормой для всех.