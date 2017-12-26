Вкусности для военных. Харьковские студенты вместе с волонтерами передали сладкие подарки бойцам АТО

Коржики в виде елок и сердечек украшенные желто-голубой глазурью, а также булочки с корицей – эти вкусности уже через сутки смогут попробовать бойцы АТО, которые в данный момент находятся на передовой. К праздникам студенты регионального центра профессионального образования швейного производства и сферы услуг отправят военным несколько килограммов сладостей.

Дарина Пономаренко, студентка 1 курса Рег. центра проф. образования швейного производства и сферы услуг:

Я готую вдома печиво, кондитерські вироби, але зараз ми вчимося як правильно готувати. по правилам, технологіям приготування. Це допомога і її проявляти треба. Дуже хочеться допомагати.

Наталья Фальченко, мастер производственного обучения:

Сьогодні випікаємо наші вироби і сьогодні поїдуть на передову, заберуть волонтери і поїдуть до наших захисників. Декілька кілограм пісочного кільця ми випекли і 50 штук булочок з корицею.

Учебу и помощь украинским воинам они соединяют уже не впервые, рассказывают, таким образом, хотят подержать бойцов, которые вынуждены даже в новогоднюю ночь защищать страну под вражескими обстрелами.

Нина Ткаченко, дир. Рег. центра проф. образования швейного производства и сферы услуг:

Всі вони розуміють, що це такий вклад наш в підтримку нашої і армії, і наших захисників в такий дуже непростий час.

Волонтеры говорят – маршрут, по которому будут развозить вкусности бойцам АТО, уже определен. Это ряд позиций на разных направлениях – от Станицы Луганской до района Донецкого аэропорта.

Евгений Гашенко, волонтер:

Найкращий подарунок, коли ми привозим бійцям оце печиво, яке зробили діти. Це дуже... Моральна підтримка для бійців, і на Новий рік, і на Рождество поїдемо. Робимо що можемо, а гроші збирають пенсіонери.

Кроме приготовления сладостей, студенты регионального центра профессионального образования швейного производства и сферы услуг, занимаются пошивом флагов и маскировочных халатов, а также плетением маскировочных сеток – работу над очередной партией помощи планируют закончить до конца декабря, передать все военным – в течение новогодне-рождественских праздников.