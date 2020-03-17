Владельца бойцовских собак, которые в Дергачах напали на мужчину, отправили за решетку

Суд вынес приговор владельцу собак, которые летом 2018 года напали на мужчину в Дергачах, по ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации главы Дергачевской местной прокуратуры Станислава Пиева, 37-летнему мужчине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

Напомним, в июне 2018 года в Дергачах на 28-летнего местного жителя напали две бойцовские собаки породы питбультерьер. Животные выбежали из частного двора, когда владельца собак дома не было.

Питбули около 10 минут рвали руки и ноги мужчины. С многочисленными травмами пострадавшего госпитализировали в больницу.

Прокуратура доказала в суде, что владелец бойцовых собак не принял никаких мер, которые могли бы обезопасить прохожих от нападения агрессивных животных. Собаки без присмотра могли свободно передвигаться не только по двору, но и улице, что в конце концов привело к трагедии.

Как отметили в прокуратуре, подсудимый в суде вину свою не признавал, вел себя вызывающе и отказался выполнять решение суда. Это стало основанием для обращения прокуратуры в суд с ходатайством о задержании и направления хозяина собак в места отбывания наказания, связанные с лишением свободы.

Мужчину задержали и направили в места отбывания наказания в принудительном порядке.

Кроме того, бойцовских собак госисполнители конфисковали передали в приют общественной организации «Приют для животных Харькова».