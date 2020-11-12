Владельцу харьковского ресторана, в котором убили мужчину, сообщили о подозрении в нарушении карантина

В Харькове правоохранители сообщили владельцу ресторана, который находится на ул. Ярослава Мудрого в Харькове, о подозрении в нарушении карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Предпринимателя подозревают в нарушении правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических болезней (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Установлено, что мужчина 1 ноября 2020 в ночное время организовал работу ресторана, несмотря на ограничение работы с 20.00 до 07.00 часов заведений общественного питания.

Это привело к тому, что в ночное время, когда заведение не должно было работать, на его территории произошло убийство.

«Своими действиями предприниматель нарушил постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», принятое в соответствии со статьей 29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» и внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области №30 от 15 октября 2020 года», – рассказали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.