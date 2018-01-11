Владимир Безух останется в изоляторе. Решение коллегии судей апелляционного суда

Апелляционную жалобу адвоката Безуха о смягчении меры пресечения в суде рассматривали около получаса. Все стороны процесса появились. Адвокат внесла ходатайство о допросе матери подозреваемого в качестве свидетеля. Суд ходатайство удовлетворил. Мария Безух пояснила суду, что ее сын находился под наблюдением психиатров с детства. Окончил 4 класса общеобразовательной школы, не служил в армии, нигде не работал, но лечиться в стационаре отказывался. В суде женщина также заявила, что наркотические вещества ее сын употреблял из-за сильных головных болей. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения и оставил апелляционную жалобу защитника Безуха без удовлетворения. Прокуратура сообщила, что хочет объединить производства дел, по которым обвиняют Безуха, это захват заложников и хранения и выращивания наркотических веществ в одно, и продлить срок расследования. Сегодня также они направили в суд ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Скорее всего, она будет проведена в Днепре:

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Усі першочергові слідчі дії проведені, зокрема на цьому тижні ми подовжили терміни розслідування перше за зберігання та вирощування наркотиків, і наше нинішнє провадження були об’єднанні, отже терміни розслідування рахуються по першому провадженню, тому ми подовжили розслідування до кінця березня. Крім того до суду процесуальні керівники доправили клопотання про призначення судово-медичної експертизи, ми наполягаємо на тому, щоб вона була проведена в умовах стаціонару, тобто людина поміщається до спец закладу і протягом певного часу лікарі за ним спостерігають.

Елена Найденова, адвокат Владимира Безуха

У нас є застава, у нас є порука, тому я вважаю, що повинно бути обґрунтовано, чому наприклад, домашній арешт не може забезпечити, чому не може забезпечити особисте зобов’язання. Це різні запобіжні заходи, вони застосовуються у кримінальному провадженні. І тому вони відповідно повинні бути обґрунтовані.

Напомним, около 15 часов 30 декабря 2017 Владимир Безух захватил отделение «Укрпочты» №13 и взял в заложники 9 человек, в том числе и несовершеннолетних детей. Полиция окружила отделение, на место прибыли взрывотехники и переговорщики. Более пяти часов Безух угрожал заложникам взрывом, но не выдвигал четких требований. Задержать подозреваемого силовикам помогли сами заложники. Посетитель отделения и трое сотрудниц почты скрутили захватчика и открыли двери бойцам спецподразделений.