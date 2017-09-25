Власти опровергли введение обязательного техосмотра машин с 2018 года

Информация о запрете въезда граждан на частных автомобилях на территорию ЕС с 2018 года без документа о техническом осмотре не соответствует действительности, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

Несколько дней назад с таким заявлением выступил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Теперь же министерство поясняет, что соответствующий законопроект, в котором учтена необходимость имплементации положений Директивы Евросоюза, находится лишь на стадии разработки. При этом Мининфраструктуры намерено в ближайшее время направить законопроект на рассмотрение в Верховную Раду и надеется на его одобрение до 2018 года.

Лавренюку поручено провести публичное обсуждение введения обязательного техосмотра машин с привлечением общественности и журналистов.