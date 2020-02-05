Вмешательство в работу газовых счетчиков обошлось нарушителям в 50 тыс. грн.

Потребители газа в Харьковской области в 2019 г. 675 раз незаконно вмешивались в работу газовых счетчиков, что на 30% меньше, чем в прошлом году. Как сообщили в АО "Харьковгаз", виновные во вмешательствах абоненты были оштрафованы на 50 тыс. грн.

Факт вмешательства в работу газового счетчика проверяет комиссия, которая состоит из представителей "Харьковгаза" и "Укрметртестстандарта" в присутствии потребителя. Если факт подтвердился, потребитель оплачивает экспертизу и возмещает убытки от несанкционированного использования газа. В 2018 году проверка подтвердила 90% случаев вмешательств в работу счетчиков с целью уменьшения показаний.

Самые частые способы вмешательств — срывы пломб на счетчике или их подмена для доступа к счетному механизму.