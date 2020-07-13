Вместе или по отдельности: как подключать интернет и телевидение в Черкассах®

При выборе поставщика интернета основными факторами становятся стоимость оплаты в месяц и репутация компании. Поэтому чаще всего пользователи подключаются к общенациональным провайдерам. Но как выбрать компанию, которая будет предоставлять услугу телевидения?

Мы говорим не о кабельном ТВ, а о цифровых интернет-телеканалах. Эксперты Киевстар рассказали, что выгоднее подключить интернет и телевидение вместе у одного провайдера. Так ли это, давайте разбираться.

Самый простой способ подключить домашний интернет в Черкассах – оформить заявку на сайте kyivstar.ua. Здесь есть специальная форма, куда требуется вписать адрес и контактный номер телефона. Система сразу оповестит, возможно ли подключение в этом доме. После оформления заявки с вами свяжется представитель компании для согласования дня и времени работы мастера. Платить за вызов специалиста не нужно. Подключение бесплатное.

Кстати, новым клиентам Киевстар дает скидку 50% на первые четыре месяца пользования сетью. И за 100 грн в месяц вы получаете неограниченный домашний интернет по тарифу “Безлим 100” на скорости до 100 Мбит/с.

Если вы не приобрели роутер, Киевстар может установить и его. Причем по условиям услуги “Роутер”, стоимость устройства постепенно компенсируется покупателю. Оператор возвращает деньги за маршрутизатор путем предоставления скидки в 20 гривен на ежемесячную оплату услуг.

Кому подойдет “Киевстар ТВ”

Владельцы телевизоров со Smart TV брендов Samsung или LG могут смотреть телеканалы без дополнительных приборов и настроек. То же касается владельцев телевизоров Philips, Sony, Ergo с ОС Android TV. Но если у вас другая телевизионная техника, это не значит, что оценить возможности «Киевстар ТВ» не получится. Просто потребуется дополнительно купить ТВ-тюнер. Сделать это можно самостоятельно или выбрать модель устройства на сайте Kyivstar.

По ссылке kyivstar.ua/ru/home-kyivstar/cherkasy представлены действующие тарифные планы телевидения:

Базовый

Выгодный

Семейный

Премиум HD

Они отличаются количеством каналов – 86, 151, 115 и 170 соответственно, от этого и зависит плата. Стоимость максимального пакета сейчас – 100 грн/мес. по условиям -50% на первые три месяца подключения.

Услуга “ТВ и Интернет”

Киевстар приготовил пользователям домашнего интернета выгодное предложение. Кроме того, что по тарифу “Безлим 100” полагается скидка 50% для новичков, при подключении тарифа можно получить 130+ телеканалов “Киевстар ТВ”.

Телевидение входит в мобильный тарифный план “Базовый + ТВ” и “Выгодный + ТВ”, где абонент получает подходящий пакет услуг для смартфона, домашний интернет, телевидение и доступ к библиотеке с фильмами. Здесь собрано более семи тысяч популярных кинолент в хорошем качестве, которые можно посмотреть без назойливой рекламы. И все это за 200 и 300 гривен в месяц соответственно. Если решите подключать интернет и телевидение в Черкассах, знайте, что можно заказать общую услугу у одного провайдера. Это удобно для оплаты и выгоднее по цене.