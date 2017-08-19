Вместо дороги - направление. Жители улицы Черемушной жалуются на отсутствие ремонта и требуют запретить проезд фурам

Огромные фуры ездят по улице Черемушной практически каждый час, рассказывают местные жители. За последние два десятка лет дорога вдоль улицы превратилась скорее в направление, асфальта нет, только камни и песок. Из-за проезжающих грузовиков дома начинают покрываться трещинами, возмущаются люди, во время жары - во дворах стоит облако из пыли, после дождя лужи не исчезают неделями. Поэтому харьковчане требуют дорогу отремонтировать, а проезд крупных фур запретить, поставив соответствующий дорожный знак

Виталий, житель дома по ул. Черемушной:

По ней стали ходить фуры, сами понимаете грузоподъемностью какой и они стали уничтожать эту дорогу. Невозможно в домах находиться, трясет все, трещины в домах. Плюс под улицей находятся магистрали газа и воды.



Елена, жительница дома по ул. Черемушной:

Когда проходят грузовики аж дом подпрыгивает, неужели это можно? Грузовики идут по 20, а может и 30 тонн. Я иду когда по дороге, песок зачерпываю, потому что здесь нет асфальта, как здесь могут ездить такие грузовые машины? А когда будет осень, здесь все зальет, воняет.

Письма в городской совет, рассказывают люди, они начали писать еще 3 года назад, собрав подписи местных жителей. В ответах из профильного Департамента мэрии обещали назначить комиссию, определить техническое состояние и объем работ, после чего внести предложения в план ремонтных работ. Однако до сих пор, жалуются харьковчане, дорога по улице Черемушной в плачевном состоянии.

Антонина, жительница дома по ул. Черемушной:

Просили сделать нашу дорогу, нам пообещали в 14-м году выехать в марте месяце, посчитать сколько это будет стоит и сделать дорогу, но до сих пор никакой дороги нет. Фуры ходят. Магистраль идет, можем и взорваться, дома у нас - тут и газ, и вода проходят под дорогой.

В ответе на еще одно письмо в Департаменте строительства и дорожного хозяйства указали, что дорогу включили в перечень объектов текущего ремонта улично-дорожной сети города на этот год. Журналистам Новостей АТН в свою очередь в мэрии сообщили, что все запланированные в 2017-м дорожные работы на улице Черемушной уже проведены и в списках на капитальный ремонт она не значится. Тем временем, жители готовят еще одно коллективное обращение в горсовет, чтобы эту дорогу заасфальтировали и знак, который запрещает движение грузовых автомобилей с массой свыше 3 с половиной тонн - поставили.