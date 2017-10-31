Вместо голубого берета – бордовый. Как изменилась форма украинских десантников.

31 октября 2017 г. 16:51
Источник: Новое время
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Украинские десантники получат новую повседневную и парадную форму, из которой изъяли голубые береты. Кроме того, форму разработали с новыми эмблемами Высокомобильных десантных войск Украины.

Редизайн вызван тем, что голубой цвет беретов носят военные в "России и странах, которые до последнего времени были от нее зависимы: Таджикистане, Казахстане, Киргизии, Армении, Беларуси, Украине".

В то же время, 59 стран мира (там, где десантные подразделения не являются одновременно силами специальных операции) используют темно-бордовый берет. В частности, это 19 стран НАТО. В некоторых странах десантные подразделения, выполняющие роль специальных сил, используют зеленые береты.

В большинстве новая форма является шагом к приведению мундиров в соответствии с мировой практикой. В командовании ВДВ добавили, что бордовый цвет также символизирует цвет крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины.

"Из уважения к победам украинских десантников, при нынешней российско-украинской войне, им предлагается использовать берет, как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины", - сказано в сообщении.

Указывается, что изменения коснутся и беретных знаков десантников. Теперь на них будет изображен купол парашюта, как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч.

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