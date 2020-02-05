Вместо новых комплектующих Бронетанковый завод получал неисправные запчасти после «косметического ремонта»

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала поставки неисправных агрегатов на ГП «Харьковский бронетанковый завод», который занимается ремонтом и техническим обслуживанием военной техники для нужд украинской армии.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что летом 2019 в рамках выполнения государственного оборонного заказа коммерческая фирма из Запорожской области осуществила поставку трансмиссий для танков Т-64 и Т-80. Согласно условиям контракта, государство должно было заплатить за агрегаты почти 2,5 миллиона гривен.

В то же время по выводам экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, поставлены запасные части были технически неисправные. Установлено, что вместо отправки новых комплектующих коммерсанты осуществляли «косметический ремонт» танковых агрегатов, которые уже были в использовании. В частности, злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по местам ремонта и хранения некачественных деталей, а также в жилья фигурантов дела в Харькове, Мелитополе и Никополе. В следственных действий изъято контрафактных запчасти для бронированной техники для фальсификации серийных номеров, бухгалтерская документация, печати и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.

Сейчас директору коммерческого предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (законченное покушение на преступление) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Благодаря своевременным действиям СБУ исполнения контракта приостановлено, перечисление государственных средств не произошло.

Операция по разоблачению противоправной деятельности проводилась совместно со следователями ГУ Национальной полиции Харьковщины под процессуальным руководством областной прокуратуры.