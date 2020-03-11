Вместо обеда - акция протеста: харьковские энергетики вышли на пикет

На пикет у здания компании "Харьковоблэнерго" в полдень собралось около 200 человек. Все - работники акционерного общества. Протестующие говорят - требуют от чиновников Харьковщины и Киева объяснений по поводу нового руководства. Решение о смене менеджмента Кабинет Министров принял еще начале марта, когда правительством руководил Алексей Гончарук. За неделю изменился состав Кабмина, однако ответы на вопросы коллектива о дальнейшей работе компании нет, отмечают люди. Именно поэтому вместо перерыва на обед вышли на акцию протеста.

Дмитро Бушний, инспектор:

Протягом минулого року ситуація в обленерего значно покращилася як в частині виплати заробітної плати, так і взагалі у-цілому. Деяке нервування таки присутнє, тому що ми не знаємо, хто буде очолювати нашу компанію.

Людмила Гурченко, уборщица:

Я з 16-го року пришла, и пришла, получилось, шо было и, как говорится, и хорошо, и плохо. Но знаем, что при этом руководстве, что хотят снять, нам бы было бы лучше. А дальнейшее - нам неизвестно. Мы его остерегаемся. Мы знаем руководство, которое было, при нем нам было стабильно и хорошо. И мы бы хотели, чтобы оно осталось.

По словам енерегетиков в прошлом году средняя заработная плата существенно выросла, проводились масштабные ремонтные работы и обновлялось оборудование по всей области. Подписана программа также и на 2020-й год. Но люди не понимают, каким образом она будет реализована и будет ли выполняться вообще после смены руководства. Тем более, что нового руководителя до сих пор не видели.

Иван Ракич, зам. главы профсоюзного комитета АО "Харьковоблэнерго":

Просимо і владні кабінети, і очільника, якого призначено екс-керівником Кабінету Міністрів, йти на контакт із трудовим колективом, із менеджментом компанії, щоб узгодити всі позиції. Бо акціонерне товариство забезпечує енергобезпеку Харківської області. А Харківська область - це є прикордонна область до країни-агресора і це є прифронтова область.

Еще месяц назад глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил: будет ставить вопрос о смене руководства компании "Харьковоблэнерго". Он отмечал, что считает менеджмент акционерного общества неэффективным, после чего обратился к председателю Фонда государственного имущества, чтобы там изучили ситуацию. Сейчас, по данным пресс-службы ОГА, позиция Алексея Кучера остается неизменной.

Между тем, харьковские энергетики, которые вышли на пикет, готовят обращение к киевским и областным чиновникам, чтобы те ответили на все болезненные вопросы.