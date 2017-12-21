Вместо пивоваров: в Австрии спонсором футбольного клуба стал производитель конопли

Австрийский футбольный клуб «Винер Виктория», выступающий в региональной лиге, заключил сделку с компанией Flowery Fields, занимающейся выращиванием конопли.

Об этом сообщает The Sun.

«Лучшие клубы спонсируются букмекерами и пивоварами, и это считается абсолютно нормальным. Мы не думаем, что мы чем-то отличаемся. Совет клуба был «за», и теперь мы будем работать над обучением наших тренеров и игроков», - сказал председатель клуба Роман Зейзель.

Компания выращивает коноплю в медицинских целях, а также предоставляет ноу-хау и оборудование для выращивания лекарственных средств.

По австрийским законам выращивание и употребление конопли не запрещено.