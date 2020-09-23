Вместо серых стен - разноцветные рисунки: в Харькове среди однотипных многоэтажек притаилась одна особенная

В Харькове среди однотипных многоэтажек притаилась одна особенная. Хотя внешне дом и выглядит обычно, но внутри стены многоэтажки украшены различными тематическими рисунками. Авторами креативной идеи являются сами жители. Сначала мама вместе с дочкой захотели украсить стену возле своей квартиры. До решения вопроса подошли творчески, поэтому через некоторое время на пятом этаже появился разноцветный рисунок. Соседи, увидев, какую красоту сделали, попросили их продолжить работу и раскрасить и другие стены. Поэтому сейчас подъезд украшают уже 5 рисунков. Каждая картинка, это отдельная история.

Луиза, художница:

Возле нашего дома это такие шарики разноцветные с домом, такие мечтательные. Вот и идея так и получилась, чтобы это было как-то атмосферно, чтобы было интересно подниматься и наблюдать разные какие-то ситуации, разные картины, разные сюжеты и, в принципе, стили.

Рисунки создавались более года, процесс не сложный, но кропотливый: сначала делался эскиз на обычной бумаге, затем он переносился на стену и уже на последнем этапе картину раскрашивали. Из-за того, что свободного времени было не так много, работали на выходных, или когда выпадала возможность. А вот участие в создании картин принимали все желающие. Луиза, говорит, что к работе привлекались даже те, кто раньше рисованием не занимался. Екатерина, подруга Луизы, часто бывает в этом подъезде, сама ничего не рисовала, но она видела, как создавались картины. Девушка, говорит, что гордится своей подругой, поскольку считает, она занимается полезным делом.

Екатерина, подруга:

Очень сложно рисовать, гораздо сложнее, каждый труд должен оцениваться и безусловно здесь большая, колоссальная работа. Мне кажется, здесь столько маленьких деталей, которые очень сложно рисовать, тем более, выделять для этого время и все это на ходу, все это в обстановке более напряженной.

Рисовали акриловой краской. Из-за того, что картины большие, материалов для работы понадобилось много. Соседи не остались в стороне и помогали деньгами, чтобы мастера купили все необходимые краски. Геннадий, житель дома, говорит, ему очень нравятся картины, ведь они поднимают настроение и вызывают улыбку. Каждый рисунок по-своему особенный, поэтому выделить, какой ему нравится больше, мужчина не может.

Геннадий, житель дома:

Это очень сильно радует подъезд, это очень сильно поднимает настроение, мы очень сильно ей благодарны по одной простой причине - это душевно радует жизнь. Я считаю, что это надо вообще воплощать в каждом подъезде города Харькова, это радует человека.

Луиза говорит, на данный момент все идеи реализованы, но девушка уверяет, если они придумают что-то еще, то продолжат работу.