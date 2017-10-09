Внеочередная сессия харьковского горсовета: Лесика выволокли из зала, активистов пустили внутрь

Ручки на центральной двери не откручены, а доступ свободный. В отличие от двух прошлых сессий горсовета, когда активисты и даже часть депутатов не смогли попасть внутрь, на этот раз у стен мэрии спокойно. В зал пускают практически всех желающих, удаётся пройти на внеочередную 15-ю сессию даже скандально известному экс-депутату Андрею Лесику. Сначала он пытается выступить с трибуны, но слово ему не дают, после чего Лесик занимает депутатское кресло. Мэр Геннадий Кернес просит его пересесть на места для гостей, но тот отказывается. И через несколько минут муниципальная охрана по приказу градоначальника выводить Лесика из зала.

Мужики, прекращайте! ну надоели! Не трожьте меня! Надоело мне уже, что меня бъют! - Выведите его из зала пожалуйста. - Уважайте закон! Я не сдамся, не сдамся! Уважайте закон!

Против действий муниципальной охраны выступают депутаты от фракции "Самопоміч". Кроме того, Игорь Черняк вспоминает про препятствование в доступе на сессию в июне этого года и в сентябре – такое поведение охранников считает неприемлемым.

Игорь Черняк, депутат от фракции «Самопоміч»:

Вместо того, чтобы охранять школы, вместо того, чтобы охранять лечебные учреждения, это коммунальное предприятие занимается непонятно чем: ограничением доступа в городской совет и потом вот этим выволакиванием.

Градоначальник отвечает – Лесика вывели ради обеспечения порядка в зале, и говорит об аннуляции удостоверения экс-депутата.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Вот то депутатское удостоверение, которое он везде предоставляет, я прошу секретаря Харьковского городского совета аннулировать это удостоверение и во все инстанции направить, что удостоверение аннулировано.

А вот отсутствие доступа в горсовет для активистов на двух предыдущих сессиях мэр снова оправдывает ограниченным количеством мест.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

20 удовлетворено было, 36 – отказано. По какому принципу было отказано - это уже вопрос 10-й. Не нужно обвинять городские власти в том, что вам кто-то мешает что-либо делать. Вы собираетесь в какую-то стаю и ходите косяками.

В свою очередь, активисты, которые попали сегодня в сессионный зал, подчеркивают, что собираются посещать каждое заседание горсовета, чтобы таким образом контролировать представителей власти.

Дмитрий Дробот, активист "Харьковськой реформаторской коалиции":

То, что они говорили все время, что это проблема. что нельзя, что мы вот какие-то не такие, как-то не так себя ведем, мы спокойно просидели, прослушали все. Это определенный шаг вперед и мы будем добиваться того. Чтобы это в регламенте тоже было отображено и все граждане, независимо от того, кто они и какие организации представляют, они могли приходить на заседания сессии городского совета.

Также уверяют, на следующих сессиях будут бороться за предоставление слова во время обсуждения вопросов повестки дня не только чиновникам, но и каждому жителю города.