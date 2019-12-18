Внедрение E-ticket в харьковском метро: часть терминалов не принимает карты для пополнения счета

С сегодняшнего дня, 18 декабря, в харьковском метро часть терминалов (бело-синего цвета) не принимает для пополнения бесконтактные электронные карточки.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, уточнив, что это связано с внедрением системы E-ticket.

При этом отмечается, что харьковчане и в дальнейшем могут пополнять бесконтактные электронные карточки в терминалах желто-синего цвета и пользоваться другими средствами оплаты проезда в метрополитене (карточкой E-ticket или разовым бумажным билетом).