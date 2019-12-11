Внеплановая проверка пожарной безопасности в НВК имени Короленко. Какие нарушения нашли инспекторы?

Возгорание - алло, алло! Сумская, 55! Возгорание, первый этаж.

Возгорание на первом этаже с задымлением и последующим распространением огня - такая легенда практических занятий в учебно-воспитательном комплексе имени Короленко. Первое и самое главное задание - эвакуация детей.

Для евакуації повинно бути 3 дзвінки, треба дати.

В учебном комплексе ежедневно находятся дети с недостатками зрения, некоторые - вовсе ничего не видят. Поэтому, говорят учителя, важно помочь им с выходом на улицу, тщательно следить за безопасностью и за тем, чтобы не возникло паники. А также предупредить всех звуковыми сигналами. И на улице, и в помещениях.

Всім терміново покинути приміщення, пожежна тривога! Всім терміново покинути приміщення, пожежна тривога!

Богдан Устенский, ученик 8-го класса:

Если не паниковать, то можно все сделать. У человека всегда в панике путается, и он не знает куда деться.

Ксения Сбитнєва, ученица 8 класса:

Когда началась эвакуация, не было паники, я оделась, собралась, спокойненько аккуратненько выходила через пожарную лестницу.

Здание покинуто полностью. Выведено 130 детей, и 69 сотрудников.

С эвакуацией в школе справились за 9 минут. Это неплохой показатель, говорят спасатели. Именно от действий педагогов и детей зависит очень многое. Хорошая подготовка помогает избежать жертв во время масштабных пожаров. Дальше - дело за чрезвычайниами. Проверить, есть ли пострадавшие, добраться до очага огня и ликвидировать возгорание.

Александр Мироненко, майор службы гражданской защиты:

У нас в харьковском гарнизоне их 5, номеров вызовов, данный объект, так как сложный объект, строение, дети находятся, под 3 номер вызова. Сюда автоматом едут, независимо от того, что здесь происходит, по первому заявителю, сразу выезжает 8 отделений.

Зданию учебного заведения уже исполнилось 130 лет. Дети находятся здесь круглосуточно, из Харькова - только днем, из области и других регионов - могут оставаться на ночь. Внеплановая проверка и практические занятия должны показать все недостатки, которые могут сыграть роковую роль во время пожара, подчеркивают спасатели. Инспекторы смотрят на просторность эвакуационных выходов, наличие огнетушителей и другие детали.

Александр Саченко, ведущий инспектор:

Пломба на місці, чека на місці, також є перевірка, що вони проходили технічне обстеження. вони справні, раз на рік проходять технічне обслуговування. Ці вогнегасники придатні до гасіння пожежі.

Без нарушений, отмечают специалисты, не обошлось. Это касается легковоспламеняющейся отделки стен. Руководителям учебно-воспитательного комплекса грозит штраф - от 8 до 170 гривен. Кроме того, теперь в школе обязаны исправить ошибки. Директор уверяет - сделает все, что нужно.

Сергей Колосовский, нач. упр. предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС:

Стіни обшиті пластиком, що забороняється правилами пожежної безпеки. Що стосується вогнегасників, пожежної сигналізації, це все в наявності.

Александр Белоусов, директор НВК им. Короленко:

Вы знаете, я об этом и департамент ставил в известность, если в этом году будут деньги выделены, соответственно, демонтаж будет произведен вот этих пластиковых покрытий, но в свое время мы эти покрытия дали на экспертизу и заключение есть, что они не быстровоспламеняющие. И, в свое время, было разрешение на эксплуатацию.

К середине января чрезвычайники должны проверить около полутора тысяч школ, вузов и других социальных объектов. В течение 2 лет харьковские инспекторы 72 раза обращались в суд о нарушениях правил пожарной безопасности и отказе устранять нарушения.