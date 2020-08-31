"Внимание, дети!" Патрульные полицейские проверили безопасность дорог к харьковским школам

В Харькове инспекторы отделов безопасности дорожного движения обследуют территорию возле городских школ, улицы и маршруты перевозки детей школьными автобусами. Все для того, чтобы дорога в школу была безопасной, говорит пресс-секретарь УПП в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

Напередодні навчального року патрульні поліцейські обстежують вулично-шляхову мережу міста Харкова, яка прилягає закладам освіти. Це, зокрема, школи та дитсадки. Дані заходи проводяться щорічно. Мета даних заходів – виявлення недоліків, які можуть вплинути на безпеку дорожнього руху під час навчального процесу

Обращают внимание, в первую очередь, на правильность размещения дорожных знаков - "Дети" и "Пешеходный переход", светофоры, наличие дорожной разметки и состояние проезжей части.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

Про недоліки повідомляються утримувачі вулично-шляхових мереж, також направляється інформація до керівників закладів освіти, а також до комунальних підприємств, які обслуговують дану територію

Если полицейские выявляют недостатки - составляют соответствующие предписания, где требуют от ответственных, устранить их как можно быстрее.