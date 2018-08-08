Внимание родителям: на смену "Синему киту" пришла новая суицидальная игра - "Момо"

Новая суицидальная игра "Момо", пришедшая на смену "Синему киту" и "Красной сове", использует ту же тактику, что и ее предшественники: шантаж подростков, запугивание, обещания скорой смерти. Но не обошлось без новшеств: пообщавшаяся с "Момо" девушка-видеоблогер рассказала, что ее собеседник с поразительной оперативностью ухитрился вычислить ее возраст, домашний адрес, узнал ежедневное расписание и нашел личные фотографии, передают "Факты".

Как происходит диалог с "Момо", рассказала 17-летняя видеоблогер Анна Портер.

По словам девушки, она нашла номер в интернете и написала сообщение: "Я написала: "Привет", не ожидая, что мне кто-то ответит. Признаюсь, что меня охватила дрожь, когда я увидела, что мое сообщение вскоре было прочитано и мне пишут ответ. "Зря", — написала Момо. "Что зря?" — спрашиваю. "Зря написала. Теперь тебя ждет…" — "Что ждет?" — "Смерть. Зря написала. Я все знаю про тебя. Ты глупая, уродливая бездарная малолетка".

Блогер попыталась ответить: "Зачем ты так грубо?" Момо же, как будто не замечая моего вопроса, продолжила: "Я знаю, где ты живешь. Твой город. Дом. Улицу. Все, кто мне пишут — умрут. 4 дня до твоей смерти".

Блогер также рассказала, что собеседник не давал ей никаких заданий — просто обещал смерть. Звонивший использовал театральные эффекты, сильно действующие на эмоционально нестабильных людей: пугающий шепот, разговоры на фоне женского плача и истерического смеха.

Чтобы довершить впечатление, организатор игры продемонстрировал девушке, что знает все ее секреты.

"Этот монстр прислал мне информацию обо мне. Там действительно был мой адрес, несколько моих фотографий, которые, я почти уверена, что не выкладывала в интернет. Также были описаны некоторые события из моей жизни. Вплоть до таких подробностей, что я ела на завтрак. Я не знаю, как это возможно", — подытожила Портер.