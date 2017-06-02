ВНО-2017. Какие предметы стали самыми массовыми и за что будущих абитуриентов выгоняют прямо во время выполнения заданий

Одинадцатиклассник Артем Мамонов к тестированию готовился основательно еще с начала учебного года - занимался с репетиторами и ходил на специальные курсы, часть предметов изучал самостоятельно. Какую профессию в будущем выберет пока точно не решил, поэтому сдает ВНО и по точным наукам, и по гуманитарным.

Артем Мамонов, выпускник:

Сложнее всего - математика, я очень переживал и конечно, это повлияло на результат. а поповоду остальных, вот допустим история, мало готовился, но как-то не переживаю, потому что нравится предмет.

В этом году на основную сессию внешнего независимого оценивания в Харьковской области зарегистрировались больше 15 тысяч человек. Обязательный тест - украинский язык и литература, второй по массовости в 2017-м - история Украины, его участники ВНО написали 2 июня. Большинство выпускников говорят, в своих знаниях уверены, переживали на предыдущих тестах по украинскому и литературе, а также математике, к тестированию по истории Украины относятся более спокойно. Во время подготовки упор делали на важные даты, а также изучали карты.

Екатерина, выпускница:

Тесты, которые идут в аттестат - с репетиторами, украинский, математика - для меня это вообще сложно было, английский тоже, историю пыталась сама.

Ирина и Светлана, выпускницы:

Ну, наверное, тяжело было все совмещать, чтобы отложилось в голове. - В некоторых моментах все-таки было очень тяжело, все запомнить и сложноватенько.

Виталий и Антон, выпускники:

Ну я не нервничаю! - История... готовы нормально, подготовился хорошо.

На тест по истории Украины зарегистрировалось больше 11 тысяч человек со всей области. На пунктах тестирования будущих абитуриентов пропускают только при наличии двух обязательных документов - паспорта и сертификата, в случае опоздания - недопуск. Перед началом тестов всем участникам ВНО демонстрируют пакет с заданиями, чтобы те убедились - повреждений нет, затем вскрывают его в их присутствии. после - озвучивают время выполнения заданий и предупреждают: шпаргалки и предметы специальной техники, где можно найти подсказки - под запретом.

Пам'ятайте ща в разі невиконання вказаних вимог ви будете позбавлені права продовжувати роботу, а результаты зовнішнього оцінювання будуть анульовані.

Однако, на протяжении нескольких лет участники тестирования продолжают нарушать основные правила - опаздывают, путают пункты тестирования и главное, используют запрещенные технические средства, будь-то телефон или "умные часы". На ВНО по истории, говорят в Харьковском реиональном центре оценивания качества образования, после проверки с металлодетектором прямо во время выполнения заданий были удалены два человека - их результат тестов теперь защитан не будет.

Александр Сидоренко, директор ХРЦОКО:

Кожного тестування, кожного дня, від двох до 7 чоловік, від двох до 10 чоловік, кожного оцінюванняч ми це робимо ми не можем цього не робити, тому абітуріенти пробують створити такі умови, як.. Простіше кажучи вкрасти бали у іншого.

Основная сессия ВНО-2017 завершится 16 июня, до 21 продолжается регистрация на дополнительную, она стартует уже в июле. Пока на неё зарегистрировались всего 20 человек, это намного меньше, чем в прошлом году, отмечают в региональном центре оценивания, что может быть связано с более строгими проверками справок о состоянии здоровья, которые дают право писать тесты во время дополнительной сессии.