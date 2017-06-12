ВНО-2017: На тест по географии не пустили 19 человек

12 июня 2017 г. 16:53
Источник: Новое Время

В понедельник, 12 июня, в Украине прошло Внешнее независимое оценивание по географии.

Как сообщили в Центре оценивания качества образования, на тестирование не пустили 19 человек.

14 участников ВНО не смогли попасть в пункты тестирования из-за опоздания, еще пять – из-за отсутствия одного из обязательных документов.

Напомним, в Украине уже прошли тесты ВНО по украинскому, испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам, а также по математике, истории Украины, русскому языку и биологии. Центр оценивания качества образования также опубликовал правильные ответы тестов.

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