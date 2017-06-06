ВНО-2017: В Украине сдают тест по русскому языку

Во вторник, 6 июня, в Украине проходит Внешнее независимое оценивание по русскому языку.

Об этом сообщили в Центре оценивания качества образования.

Участники ВНО должны предъявить оригинал Сертификата ВНО, паспорт или другой документ, серия и номер которого указаны в Сертификате, а также приглашение-пропуск.

Напомним, в Украине уже прошли тесты ВНО по украинскому, испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам, а также по математике и истории Украины. Центр оценивания качества образования также опубликовал правильные ответы тестов.

Основная сессия ВНО продлится до 16 июня.

