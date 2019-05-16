ВНО 2019: что нового в тестировании в этом году?

Более 21 000 человек в Харьковской области зарегистрировались на независимое оценивание. Из них почти 12 тысяч - это выпускники школ, другие - студенты. В этом году ВНО будет проходить с 21 мая по 13 июня, а дополнительная сессия - до 12 июля.

Владимир Игнатьев, замдиректора Департамента науки и образования ХОГА

Усі організаційні питання щодо початку проведення його практично здійснено. Стартує вся процедура з 21 травня - перший іспит. І, відповідно, ми готові, щоб усе це організовано і вчасно зробити.

Для тестирования по украинскому языку и литературе, истории Украины и математике создали округа в области. Всего их шестнадцать. Иностранный же язык и все другие предметы можно будет сдать только в областном центре.

Кстати, аудирование, которое было введено в прошлом году, остается. Хотя именно оно вызвало массу нареканий. Из нововведений - предусмотрена сдача ВНО для магистров. Бакалавры могут зарегистрироваться с 13 мая по 3 июня в приемной комиссии высших учебных заведений.

Александр Сидоренко, директор Харьковского регионального центра качества образования

Кандидати в магістри вступний іспит з іноземної мови складатимуть у форматі ЗНО. І всі фахівці, які навчаються на правничих спеціальностях, також будуть складати свій другий екзамен, який у нас називається Єдинофахове вступне випробування.

Дарья учится на факультете иностранного языка. Уже этим летом она будет поступать на магистра, однако об инновации девушка не слышала.

Дарья Седельник, студентка университета им. Каразина

На сьогоднішній день ми знаємо це таким чином, що у нас тестування суто з теоретичних дисциплін та переклад, як ми зазвичай робимо на іспитах, тобто не як ЗНО.

Бакалавры, которые захотят пересдать экзамены в вузы на магистратуру, смогут пройти независимое тестирование. Правда, оно уже будет платным. Впервые в истории ВНО. Повысился контроль безопасности и пользования гаджетами. Теперь даже на территорию пункта тестирования нельзя будет заносить мобильный телефон. Инновацией также будет сертификация для учителей начальных классов.

Александр Сидоренко, директор Харьковского регионального центра качества образования

У цьому році ми вперше проводимо сертифікацію вчителів, ми почали з вчителів початкових класів, у цьому році це носило добровільний характер. Почалася вже ця процедура, серйозна проводиться робота. Хочу сказати, що у кінці цього - процедура визнання вчителя сертифікованим на найближчі 4 роки. І на ці 4 роки йому гарантується 20% надбавка до заробітної платні.

Сертификация состоит из трех этапов, один из которых – независимое тестирование. Его впервые проведут осенью.