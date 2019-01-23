ВНО-2019. Как пройдут тесты в этом году?

На пробное ВНО уже зарегистрировались 7 тысяч человек - это преимущественно, одиннадцатиклассники, сообщили сегодня в ХОГА. И добавили, что регистрация продлится до 31 января.

Александр Сидоренко, дир. Харьк. регионального центра оценивания качества образования

Хочу сказати, що пробне оцінювання не є обов язковим, воно здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість одного предмету складає у Харківській області 132 гривні, меншої вартості більше в Україні ніде немає

Пробное ВНО на Харьковщине будет проведено 16 и 23 марта. Регистрация продолжается на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования. Для его проведения в Харьковской области планируется организация 7-ми округов: в Балаклее, Изюме, Краснограде, Купянске, Лозовой, Чугуеве и Харькове.

Тестирование по таким предметам как украинский язык и литература, математика, история Украины будет проходить и в городах области, а вот по всем остальным предметам надо будет ехать в Харьков. Для абитуриентов - жителей Харькова все тесты пройдут в городе, рассказали в ХОГА и объяснили, как действуют сертификаты прошлых лет

Александр Сидоренко, дир. Харьк. регионального центра оценивания качества образования

З іноземної мови дійсними, чинними будуть сертифікати двох років 19-го і 18-го. Це пояснюються тим, що у 18-му році вперше було запровадженно аудіювання з іноземої мови, а це вже інша оцінка, це вже зовсім інша методика оцінювання. З усіх інших предметів сертифікати будуть дійсні за останні три роки

Регистрация на ВНО текущего года пройдет с 5 февраля по 18 марта. Учеников одиннадцатого класса будут регистрировать в школах, все остальные желающие могут сделать это через сайт центра оценивания качества образования. Само тестирование пройдет с 21 мая по 13 июня. А дополнительная сессия пройдет с 26 июня по 12 июля.

Лариса Карпова, дир. Деп. науки и образования ХОГА

На сьогоднішній день пункти проведення ЗНО будуть у нас на базі 93 закладів освіти Харківської області . Будуть задіяні заклади середньої освіти, 47 приблизно, заклади професійно-технічної освіти – це 12, і заклади вищої освіти - 37 десь, приблизно, закладів.

В этом году усилился контроль за наличием паспорта для прохождения тестирования, отметили в ХОГА. Для сдачи теста необходимо предоставить паспорт гражданина Украины или иностранного гражданина. Бумажный паспорт или ID-карта - значения не имеет. Оба документа являются основанием для допуска к сдаче ВНО.