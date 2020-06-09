ВНО-2020: сегодня последний день регистрации на дополнительную сессию

Вторник, 9 июня, - последний день подачи регистрационных документов на дополнительную сессию ВНО. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"9 июня - последний день отправки регистрационных документов для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте", - говорится в сообщении.

Право на регистрацию в дополнительный период имеют лица, которые не зарегистрировались в основной период регистрации.

Как сообщал Укринформ, пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по всем другим учебным предметам - 17 июня. Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года. Так, согласно обнародованному графику, 25 июня состоится тестирование по математике, 30 июня - по украинскому языку и литературе, 2 июля - по физике, 6 июля - по испанскому, немецкому и французскому языкам, 7 июля - по английскому языку, 9 июля - по истории Украины, 13 июля - по биологии, 15 июля - по географии и 17 июля - по химии.