ВНО Украинский язык и литература. В Украине прошел самый масштабный тест

Сегодня прошел наимасштабнейший тест ВНО - по украинскому языку и литературе. В Харьковской области его составляла рекордное количество человек за все годы существования независимого оценивания в Украине.

Анатолий Бабичев, заместитель ХОГА

Действительно, очень серьезная была нагрузка сегодня. 21 000 абитуриентов, которые составляют ВНО, 95 пунктов тестирования. Хочу сказать, что в настоящее время в нас произошло все очень спокойно.

Наша область держится на одном уровне с Днепропетровской. А лидерами по всей стране - является Киевская и Ивано-Франковска, хотя и там показатель выше только на одну тысячу абитуриентов.

Александр Сидоренко, директор Харьковского РЦОКО

На 13 часов мы имели 12 удалений по Харьковской области - 11 это были телефоны. Один абитуриент решил, что он может использовать бумажную шпаргалку. Еще 11 абитуриентов или опоздали, или не принесли с собой соответствующие документы.

Документов, отмечает спикер, нужно всего два: паспорт и сертификат для прохождения ВНО. Те, кто не сдал тест по языку и литературе, автоматически не смогут поступить в вуз - ведь это обязательный предмет. Правда, в таком случае спасти будущего абитуриента может прошлогодний тест.

Александр Сидоренко, директор Харьковского РЦОКО

Если у меня в сертификате имеется оценка с прошлого года по украинскому языку и литературе, а в этом году я стратил, то я могу не ее использовать, а другие предметы за этот год.

Легче тем, кто «стратил» на предмете по выбору. Например, по той же математике, которую сдавали во вторник. Кстати, за первый тест ВНО уже также известны результаты нарушения процедуры составления.

В Харьковской области результаты 15-ти человек были аннулированы за нарушение дисциплины проведения текста. 11 человек не пришли на тест, опоздали или не принесли документы.

А ответы ВНО по украинскому языку будут открыты уже завтра.