Вновь на скамье подсудимых: харьковского антимайдановца Головачева подозревают в незаконном обращении с боеприпасами

Про обыски у пророссийских активистов в марте сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке. Вскоре стало известно, что на Харьковщине их проводили дома у одного из лидеров антимайдана Спартака Головачева. Во время обыска, сообщили тогда в ГПУ, изьяли внушительное количество боеприпасов, в частности, гранаты. Головачеву объявили о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами на прошлой неделе. Сам он ранее писал в социальных сетях, комментируя заявление Юрия Луценко по поводу обысков, что взрывчатку ему подбросили. Правда, уже в суде подозреваемый озвучить свою позицию журналистам отказывается и ведет себя агрессивно.

Я сказал, я запрещаю - Вы в зале суда, что вы делаете? Что вы себе позволяете? Камеру не трогайте. Что вы делаете в зале суда? - А что вы делаете в зале суда? - Я свою работу. - Вы не свою работу делаете.

В июне этого года активного участника и одного из лидеров "русской весны" в Харькове уже признали виновным в организации массовых беспорядков, захвате админзданий и сопротивлении представителям власти. По данным следствия, Головачев, был одним из участников штурма здания Харьковской облгосадминистрации в апреле 2014-го. Суд признал его виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на пять лет, но решил обойтись условным сроком. Прокуратура такое решение оспорила и представители обвинения подали апелляцию в начале августа. Теперь говорят - оснований для нового уголовного производства достаточно. В качесте меры пресечения требують избрать круглосуточный домашний арест, поскольку рисков несколько.

Марина Жданкина, прокурор отдела прокуратуры Харьковской обл.:

Саме за таких обставин, за наявності ризику, що особа може переховуватися від органів досудобового розслідування, вчинити інше кримінальне правопорушення. Було до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домшнього арешту із цілодобовим триманням саме за місцем мешкання.

В ходе судебного заседания Головачев требовал отвода судьи, однако представительница фемиды в удовлетворении этой просьбы подозреваемому отказала. Меру пресечения пророссийскому активисту будуть избирать 15 августа.