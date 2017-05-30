Внутриквартальные дороги - в дырах, на центральных магистралях - пробки. Харьковские водители жалуются на некачественное планирование дорожных работ

Огромные пробки в разных районах города харьковские водители обсуждают уже больше месяца. Рассказывают, после начала дорожного ремонта на нескольких участках с высоким автотрафиком, в часы пик на центральных улицах можно застрять в "тянучке" на час, а то и полтора. Часть водителей уверены - все дело в масштабности ремонта, для которого необходимо много времени. Другие возмущаются, дорожные работы качественно не распланированы - по всему городу они начались практически одновременно, при этом выполняются неактивно.

Александр, водитель:

Каждый день очень тяжело ездить – а где больше все пробки? – центр. С одной стороны хорошо, дороги делают, с другой – неудобства создает.

Александр, водитель:

Асфальт – вещество, которое надо готовить. А его пока разметку, пока дырки повырезают, это время.

Олег, водитель:

Московский проспект, Пушкинская, всё стоит. А еще Клочковская, когда ремонтируют єтот мост, полная стоянка. Им виднее, конечно, но пробок могло бы быть меньше, если бы было все правильно спланировано.

Более того, говорят водители, пока на центральных магистралях им приходится стоять в пробках из-за дорожных работ, на окраинах города и во дворах жилых домов боятся потерять колеса. Автомобилисты жалуются - некоторые участки главных дорог ремонтируют постоянно в одних и тех же местах, а вот состояние внутриквартальных в разных районах Харькова - весьма плачевное.

Виктор, водитель:

Где частные дома, там не дай Бог. – А какие районы? – Да вот у нас – Киевский, Московский, вот к метро Киевская, там дороги, конечно.

Александр, водитель:

Я к маме на Корчагинцев заехать не могу, потому что там вот такие ямы. Я в уме не представляю как туда скорая заедет. Зато мы тут глаза замыливаем.

Тем временем, в мэрии сообщают, в июне начнется капитальный ремонт дорог на улицах Тюринской, Моисеевской, Беркоса и на Московском проспекте - отрезок от улицы Харьковских Дивизий до бульвара Хмельницкого. Кроме того, в июне продолжится реконструкция на участках Московского проспекта - от улицы 12 апреля до улицы Роганской и на нескольких отрезках Клочковской. Самые масштабные дорожные работы в 2017-м, отмечают в горсовете, запланированы именно на Клочковской и Московском проспекте, завершить их планируют до конца года. А вот реконструкцию участка дороги на улице Академика Павлова - отрезок от улицы Героев труда до улицы Бучмы в мэрии обещают закончить лишь к зиме.