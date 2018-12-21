Во Дворце спорта перед праздниками состоятся противопожарные учения

Во всех городских Дворцах культуры и спорта, где в период праздников будут проходить новогодние представления, проверят состояние противопожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на первого вице-мэра Игоря Терехова.

По его словам, в период новогодних праздников эти объекты должны быть зоной повышенного внимания ГСЧС.

«Все абсолютно места, где будут проходить новогодние представления, вы обязаны проверить. И если есть хоть малейшая угроза того, что где-то что-то не готово или неисправно, лучше там не проводить мероприятия. Давайте не дожидаться катаклизмов, а еще раз все проверим и подготовим», - подчеркнул он.

Особое внимание чиновник попросил уделить Дворцу спорта на пр. Петра Григоренко, где в этом году пройдет главное новогодние представление города, которое планируют посетить около 40 тысяч детей.

По словам начальника Харьковского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимира Юрченко, учения проведут во Дворце спорта уже завтра, 22 декабря. В них примут участие все службы и структурные подразделения ГСЧС.