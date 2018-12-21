Во Дворце спорта перед праздниками состоятся противопожарные учения

21 декабря 2018 г. 17:07
1 просмотр

Во всех городских Дворцах культуры и спорта, где в период праздников будут проходить новогодние представления, проверят состояние противопожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на первого вице-мэра Игоря Терехова. 
 
По его словам, в период новогодних праздников эти объекты должны быть зоной повышенного внимания ГСЧС.
 
«Все абсолютно места, где будут проходить новогодние представления, вы обязаны проверить. И если есть хоть малейшая угроза того, что где-то что-то не готово или неисправно, лучше там не проводить мероприятия. Давайте не дожидаться катаклизмов, а еще раз все проверим и подготовим», - подчеркнул он. 
 
Особое внимание чиновник попросил уделить Дворцу спорта на пр. Петра Григоренко, где в этом году пройдет главное новогодние представление города, которое планируют посетить около 40 тысяч детей. 
 
По словам начальника Харьковского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимира Юрченко, учения проведут во Дворце спорта уже завтра, 22 декабря. В них примут участие все службы и структурные подразделения ГСЧС.
 
Кроме того, перед зимними каникулами и после них в школах пройдут уроки безопасности. Также после праздников спасатели проведут повторные учения по противопожарной безопасности в школах города. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.