Во Флориде пьяная девушка клюнула на удочку рыболова

В американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, пьяная девушка клюнула на удочку рыболова.

По данным полиции, 22-летняя Александрия Тернер (Alexandra Turner) подплыла к мужчине, стоявшему с удочкой у берега, с нецензурной бранью схватила зубами леску и уплыла в море c рыболовной снастью.

Помощники шерифа предложили девушке явиться в офис пирса, но просьба вызвала у нее агрессивную реакцию. Когда ее попытались увести, она закатила сцену и, как выразились следователи, нарушила «ощущение общественных норм на пирсе».

Тернер была задержана. Ее подозревают в нарушении общественного порядка в состоянии опьянения и сопротивлении аресту.

