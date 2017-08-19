Во Флориде пьяная девушка клюнула на удочку рыболова

19 августа 2017 г. 13:09
Источник: УНИАН
487 просмотров

В американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, пьяная девушка клюнула на удочку рыболова.

По данным полиции, 22-летняя Александрия Тернер (Alexandra Turner) подплыла к мужчине, стоявшему с удочкой у берега, с нецензурной бранью схватила зубами леску и уплыла в море c рыболовной снастью.

Помощники шерифа предложили девушке явиться в офис пирса, но просьба вызвала у нее агрессивную реакцию. Когда ее попытались увести, она закатила сцену и, как выразились следователи, нарушила «ощущение общественных норм на пирсе».

Тернер была задержана. Ее подозревают в нарушении общественного порядка в состоянии опьянения и сопротивлении аресту.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.