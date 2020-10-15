Во Франции из-коронавируса вводят комендантский час

В Париже и крупнейших городах Франции с 17 октября вводят комендантский час с 21 вечера до 6 утра.

Об этом сообщает rfi со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон объявил, что в Париже и крупнейших городах Франции вводится комендантский час, кроме столицы, это ограничение касается Марселя, Лиона, Тулузы, Лилля, Гренобля, Монпелье, Руан и Сент-Этьена.

Такие меры касаются около 20 миллионов французов. В девять вечера в этих городах должна прекращаться любая экономическая деятельность и перемещения граждан (без весомой подтвержденной причины).

Специальный режим вводится сроком на 4 недели, однако Макрон сообщил, что правительство подаст в парламент законопроект, позволяющий продлить действие новых ограничений до 1 декабря.

Нарушителям правил комендантского часа будет грозить штраф 135 евро (1500 евро - в случае рецидива).

"Мы не потеряли контроль (над эпидемией), но мы находимся в ситуации, которая вызывает беспокойство", - сказал президент Франции.

Макрон напомнил, что в последние дни в стране выявляют около 20 000 случаев заражения коронавируса.

Незадолго до выступления президента Макрона стало известно о решении правительства Франции ввести в стране режим санитарной чрезвычайной ситуации.

Напомним, в октябре во Франции из-за коронавируса закрыли рестораны и бары в больших городах .Такие мероприятия объявили на фоне рекордных 18129 новых случаев коронавируса в сутки.