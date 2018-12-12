Во Франции после теракта в Страсбурге вводят экстренные меры против терроризма

Власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности после того как на рождественской ярмарке в Страсбурге 29-летний мужчина застрелил троих человек и 12 ранил.

Об этом объявил в ночь на среду глава МВД страны Кристоф Кастанер, передает "Интерфакс-Украина".

"Правительство решило ввести в действие план по срочным действиям при терактах, предусматривающий усиленный контроль на границах, усиленные меры безопасности на всех рождественских рынках во Франции, чтобы свести на нет риск аналогичных атак", - сказал он на пресс-конференции.

Министр также объявил о решении правительства активнее задействовать военных в операции по обеспечению безопасности.

Ранее Кастанер сообщил, что в результате стрельбы в Страсбурге три человека погибли и 12 получили ранения. Личность стрелка установлена. По его словам, речь идёт о человеке, который во Франции и Германии был судим за преступления, не связанные с терроризмом преступлениях.

"Он отбыл свои тюремные сроки", - сказал Кастанер.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба уточнил на своей странице в Фейсбук, что по последним официальным данным в результате стрельбы пострадали 14 человек, из них трое погибли, пятеро тяжело ранены и шестеро получили легкие ранения.

Всю ночь в Постоянном представительстве Украины при Совете Европы работала горячая линия.

Никто из украинцев не сообщал о друзьях или родственниках, которые находятся в Страсбурге и не выходят на связь.

"Сейчас по предварительным данным, предоставленным на горячей линии Страсбурга, граждан Украины среди пострадавших нет. Однако, мы будем продолжать уточнять эту информацию. Рождественская ярмарка (старейшая в Европе, поэтому Страсбург называет себя "столицей Рождества") не будет работать в среду. Будет траур", - написал Кулеба.

Он также сообщил, что в связи с усилением мер безопасности Франция перекрыла дороги в Германию. Стрелка ищут.

Напомним, после стрельбы нападавшему удалось скрыться. В настоящее время на поиски стрелка (по предварительным данным, это 29-летний Шариф Шекат 1989 г.р., предположительно алжирского происхождения) продолжаются: на его поимку брошены 350 человек правоохранителей и два вертолета. Усилен контроль на границах страны и в местах рождественских мероприятий. В стране запретили манифестации.