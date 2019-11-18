Во Франции при обрушении моста погибла девушка, есть пропавшие без вести

Во французской коммуне Мюрпуа-сюр-Тарн (недалеко от Тулузы) обвалился подвесной автомобильный мост. В результате его обрушения погибла 15-летняя девушка, несколько человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщает Le Figaro, конструкция моста обрушилась около восьми утра. В воду упали три автомобиля – две легковушки и грузовик.

По последним данным, вес грузовика превышал разрешенную норму в 18 тонн.

В местной полиции сообщили, что четырех человек удалось спасти. Однако 15-летняя девушка, которая была в упавшем автомобиле, погибла.

Несколько человек считаются пропавшими без вести, среди них и водитель грузовика.

На месте работают 70 спасателей и водолазов, к спасательной операции привлекли три вертолета.

Последняя инспекция моста была проведена в прошлом году и не показала никаких проблем.

Власть уже заявила, что проведет расследование в отношении аварийности конструкции.