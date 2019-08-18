 

Во Львовской области обнаружили вспышку АЧС

18 августа 2019 г. 18:07
Источник: УНИАН
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На территории свинокомплекса "Галичина - Запад" в с. Кавское Стрыйского района Львовской области выявлены случаи заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС).

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины, сигнал о массовой гибели свиней поступил 16 августа.

По прибытии на место вызова специалисты ветеринарной медицины отобрали патологический материал от погибших животных, который был направлен на исследование. 

"По результатам лабораторных исследований в его образцах был обнаружен возбудитель африканской чумы свиней (АЧС) - отчет о результатах исследования от 17 августа 2019 г. № 001229 п.м./19", - говорится в сообщении.

Для координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС и проведения эпизоотического расследования к месту вспышки заболевания отправлена группа специалистов Госпродпотребслужбы во главе с главным государственным ветеринарным инспектором Украины Борисом Кобалем.

"В настоящее время в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - добавили в ведомстве.

Отметим, за семь месяцев 2019 года на территории Украины было выявлено 36 случаев заболевания АЧС.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/agro/10655109-na-lvovshchine-zafiksirova...

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