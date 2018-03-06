Во время допроса потерпевших в суде адвокат Зайцевой плакала

06 марта 2018 г. 17:44
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В Киевском районном суде   во время судебного заседания по делу   о смертельном ДТП на Сумской адвокат подсудимой Алены Зайцевой заплакала во время судебного процесса.

Такие эмоции у защитника обвиняемой вызвали показания потерпевших по делу, когда они рассказывал о своих погибших родственниках.

При этом сами участники ДТП – подсудимые Зайцева и Дронов – были спокойны и не плакали.

Напомним, первой сегодня суд допросил потерпевшую Оксану Евтееву.

Далее суд приступил к допросу отца Оксаны Берченко и ее погибшей в ДТП сестры Дианы.

 

 

Видео: 

Адвокат Зайцевой расплакалась в суде

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