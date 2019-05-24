Во время последнего звонка харьковчан будут охранять больше тысячи полицейских

24 мая 2019 г. 9:50
1 просмотр

Торжества по случаю праздника последнего звонка пройдут в 712 учебных заведениях города и области. Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 250 000 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Так, за охраной публичной безопасности и порядка будут следить 1100 полицейских: непосредственно в местах проведения мероприятий и на прилегающих территориях.Также усилено патрулирование в центральной части Харькова - на улице Сумской, в саду Шевченко, парке Горького и ближайших к ним улицах.

Полиция Харьковщины обращается к родителям, чьи дети выпускаются из школы с просьбой провести разъяснительные беседы и подчеркнуть, что во время торжеств не следует нарушать закон и помнить о правилах безопасности 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.