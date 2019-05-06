Во время пожара самолета в Шереметьево пострадала украинка

06 мая 2019 г. 15:15
Источник: РБК-Украина
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В результате аварии пассажирского самолета в российском Шереметьево пострадала гражданка Украины.

Об этом в комментарии изданию РБК-Украина сообщил замглавы Департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, в результате пожара самолета в Шереметьево пострадала гражданка Украины, она находится в больнице, и на данный момент ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также Кирилич добавил, что позже в МИД сообщат детали.

Напомним, вчера вечером самолет Superjet 100-95, который выполнял рейс Москва-Мурманск, вскоре после взлета запросил экстренную посадку и загорелся в ходе аварийного приземления.

На борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов.

Причиной возгорания могло стать разрушение задней стойки шасси, возникшее после трех ударов о взлетно-посадочную полосу.

По данным других источников, причиной возврата самолета в аэропорт мог стать удар молнии.

Напомним, как сообщалось, следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево".

По данным Следкома РФ, среди версий катастрофы следствие рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные метеоусловия.

На данный момент известно о 41 погибшем.

 

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