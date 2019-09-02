Во вторник часть Основянского района останется без газа: адреса

Завтра, 3 сентября, в Основянском районе по улице Староверещаковская будет временно прекращено газоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Харьковгоргаз".

Так, газоснабжение прекратят по следующим адресам: ул. Староверещаковская, 4, 6, 6а, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Это связано с проведением работ на газопроводе низкого давления.

На предприятии просят харьковчан перекрыть краны перед газовыми приборами, чтобы не допустить попадания воздуха в газовые сети, и быть осторожными.

После выполнения работ газоснабжение будет полностью восстановлено.