"А вода по асфальту рекой". На Алексеевке снова потоп

Людмила шутит, пришла зима, а она не против приобрести резиновую лодку. Просто перед ее домом, по проспекту Победы, вода затопила всю проезжую часть. Здесь машины едут как катера, а взрослые переносят малышей на руках, набирая полные сапоги воды. Достается и припаркованным авто - за ночь они буквально вмерзают в лед, на них образуются сосульки. Людмила говорит, уже не первый месяц звонит во все инстанции, впрочем слышит только обещания. Вздыхает, надежды уже не осталось

Людмила

Не к кому обращаться – депутатов нет, все уткнули рыло уткнули в корыто и и никто ничего делать не хочет. Тут у нас беспредел все время , все время и мы не знаем к кому обратиться

Геннадий, со словами своей соседки полностью согласен. Мужчина говорит, пока не может перейти даже на другую сторону улицы, вот и стоит неподалеку от своего подъезда. И, говорит, это меньшая его беда.

Геннадий

То воды нету, вот это бывают… вот это делали, а теперь же ш перейти дорогу нельзя. Ну, они ремонтом занимаются, но это так на полчаса, потому что надо капитально менять трубы

А вот Алексей уверяет, порывы на водогоне здесь явление довольно обычное. Мужчина живет на Алексеевке более 30-ти лет и наблюдает подобные происшествия уже очень давно. Правда, не всегда они бывают такого масштаба, говорит он.

Алексей

Каждый год вот в этом месте несколько раз в год роют ну в течении последних лет 15-ти . Уже давно можно было заменить, ремонт им уже золотой обошелся. Вот осень, в начале осени текло здесь, вот месяц назад там торосы стояли внизу вода текла … рыли, опять роют.

Это уже второй порыв на Алексеевке только за сутки. Накануне на улице Ахсарова, так же прорвало водопровод. Правда, на своей странице в Фейсбук директор департамента по связям с общественностью Юрий Сидоренко написал, что виноваты дорожники. Мол, что-то ремонтировали и упустили бетонную плиту прямо на водогон метрового диаметра. А изношенные трубы, которые именно на Алексеевке, по словам специалистов, давно нуждались в замене, здесь ни при чем. Вода заливала все вокруг, а жителям 120 многоэтажек ее просто отключили. Проблему устранили лишь в районе двух часов ночи. Впрочем, очередной порыв не заставил себя ждать, и вот вода бежит уже проспекту Победы. В КП ” Харьковводоканал”, по этому поводу сообщили, что сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы на внутриквартальной водопроводной магистрали диаметром 300 мм.В связи с повреждениями, ограничено водоснабжение одного дома. На время проведения работ, подвоз воды осуществляется автоцистернами, добавили коммунальщики. Впрочем, ни одной цистерны на месте, съемочной группе заметить не удалось. Не видели их и местные жители. Они же заверили, что отключением одного дома не обошлось - без воды остались по меньшей мере десять многоэтажек.