Водитель, который в Змиеве насмерть сбил мужчину на инвалидной коляске, получил приговор

В Змиевском районе области суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который совершил смертельное ДТП и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека, по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Напомним, авария произошла 28 июля этого года в Змиеве. Мужчина в инвалидной коляске двигался по дороге. Вдруг позади его догнал автомобиль Opel. Водитель авто, не сбавляя скорости, сбил инвалидную коляску и скрылся с места происшествия.

От полученных травм 68-летний мужчина с инвалидностью погиб на месте.

По заключению экспертов, причиной смерти потерпевшего стала совокупная травма тела.

Суд приговорил водителя к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.