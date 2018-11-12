Водитель Lexus, сбивший насмерть в Солоницевке двоих пешеходов, вышел под залог

Водитель Lexus, который насмерть сбил под Харьковом двоих пешеходов, вышел под залог.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, вечером 5 ноября в пгт. Солоницевка водитель автомобиля Lexus сбил 2 мужчин, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
От полученных травм 31-летний и 43-летний пешеходы погибли.
По результатам экспертизы, водитель был трезв.
В судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемого – харьковского предпринимателя Алексея Босенко, привезли на инвалидной коляске. Мужчина пояснил, что ему очень плохо не только физически, но и эмоционально.
Родственники погибших мужчин, пришедшие в суд, заверили, что претензий к водителю не имеют и не настаивают на его содержании под стражей на время следствия.
Суд определил меру пресечения мужчине в виде залога в сумме 140 тысяч гривен.