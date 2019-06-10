Водитель маршрутки выгнал из автобуса мать с ребенком - соцсети

9 июня в пассажирском автобусе, курсирующем по маршруту «Харьков - санаторий «Берминводы» произошел конфликт между водителем и женщиной-пассажиром.

Как сообщают очевидцы-пользователи соцсетей, в 30-ти градусную жару из автобуса высадили мать с ребёнком, потребовавшую билет за оплаченный проезд.

Инцидент произошел 9 июня.

Как сообщается, согласно информации на сайте перевозчика, стоимость проезда до конечной станции составляет 17 гривен, водитель же требовал 20 гривен.

Оплатив полную стоимость за проезд, женщина попросила предоставить ей билеты, но водитель отказался, утверждают очевидцы.

Женщина отметила, что ни у кого из пассажиров автобуса билетов не было.

«В грубой форме, оскорбляя и повышая голос, водитель потребовал выйти из автобуса. Женщина отказалась, сказав, что нет оснований, так как проезд был оплачен полностью», - говорится в сообщении.

Также очевидцы отмечают, что рядом с водителем сидела его спутница, которая называла его " Мася" и вела себя вызывающе.

Далее, в грубой форме, применяя насилие, женщину с испуганным и плачущим ребёнком вытолкали из автобуса, вернув частичную сумму, оплаченную за проезд, недоплатив 20 гривен, рассказали очевидцы и отметили, что стоимость проезда в самом автобусе не была указана.

Видео инцидента было опубликовано в соцсетях.

Интернет-пользователей возмутило то, что во время инцидента за женщину с ребенком никто не заступился.

«А где были люди??? У нас что, народ совсем уже дошёл до состояния ничтожеств? Как это так - позволили ему выгнать человека из автобуса??? А все потому, что 90% населения привыкли молчать «в тряпочку» и жить с девизом «моя хата с краю»,- пишут они.

Подробности инцидента выясняются.