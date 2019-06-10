Водитель маршрутки высадил женщину с детьми: подробности конфликта

30-градусная жара, автобус Харьков – Берминводы, который возвращается в город. Накаляется не только воздух, но и страсти в салоне маршрутки. Как результат - ссора, возникшая между водителем с женой, которая ехала впереди, и женщиной, которая ехала из санатория с двумя детьми

Еще «фея» сидит рядом гавкает...Слышь, остановись все ... все встали. «Кто «фея», я?» Снимаешь? Выходи!

Анна, женщина с которой, собственно, и ссорился водитель, рассказала, что она с двумя дочерьми 8-ми и 18-ти лет возвращалась с отдыха. Стоимости проезда они не знали, ведь туда их привез ее муж на автомобиле. Старшая дочь посмотрела цены на сайте перевозчика, поэтому они приготовили необходимую сумму без сдачи. Однако, добавляет она, когда передала деньги водителю, их оказалось мало. Вместо 17-ти гривен, указанных на сайте, водитель потребовал 20. Женщина говорит, что когда она все-таки оплатила сумму, которую требовал водитель, то попросила билет. В ответ, утверждает Анна, тот начал ругаться, а потом и вовсе остановил автобус и прямо посреди дороги выгнал ее с дочерьми прочь.

Анна Сычева

Он вытащил меня из автобуса - выкинул, следом - мою старшую дочь ... маленькая уже сама вышла, плакала вот такими глазами, смотрела, что же все-таки произошло. И мы оказались... 30 градусов жары, мы оказались посреди поля, транспорта больше никакого не ходит. Ну, мы вынуждены были пешком добираться

Алексей, в свою очередь, утверждает, Анна была навеселе - начала кричать и пыталась оплатить 30 гривен за троих пассажиров. Именно поэтому, объясняет мужчина, он решил взять ситуацию в свои руки

Алексей Лавров, водитель

Я попросил ее - важно, указал на то, что витяг з правил э такий: «Водій має право обирати пасажирів для перевезення»… То есть, если я вижу, что она нетрезва - она ​​угрожает обществу. То есть, может, там бутылкой бросят, с кем-то ругаться начать - я имею право ее высадить. Культурно, аккуратно - так и прозвучало

Однако Анна утверждает, что это общение культурным она назвать не может, и демонстрирует видео, которое сняла на телефон

Выходим, я говорю, отсюда

Водитель же продолжает утверждать, что Анна его спровоцировала. И добавляет, что за многие годы работы у него подобных ситуаций не случалось.

Однако билетов в автобусе сегодня не нашлось и для журналистов АТН.

И на 20 гривен закончились билеты? - Не буду, затрудняюсь, я не отвечу на этот вопрос. – То есть, билетов вообще нет? - Не отвечу на этот вопрос

Юристы отмечают, что билет - это обязательное условие для перевозки. И если их не выдают - следует писать заявление в Укртрансбезпеку.

Николай Максимов, адвокат

Любой пассажир, который заходит в транспортное средство «маршрутка», «автобус», при оплате денежных средств имеет право требовать получения соответствующего билета. И согласно действующего законодательства, водитель должен обеспечить надлежащее количество билетов и каждому пассажиру выдать такой билет

По поводу прав водителя высадить пассажира по своему усмотрению Максимов заверил, что такое действительно может быть, однако - при исключительных обстоятельствах

Николай Максимов, адвокат

Да, такое право предусмотрено, но только в исключительных случаях, когда действительно с помощью иных пассажиров, с помощью свидетелей можно подтвердить, что этот пассажир находился в определенном психологическом состоянии. Так, на свое личное усмотрение, когда кого-то высаживают, а кого-то не высаживают - водитель решать не может

В ХОГА, в свою очередь, сообщили, что специалисты отдела транспортной инфраструктуры изучают ситуацию. При выявлении нарушений со стороны перевозчика ему будет сделано предписание, кроме того, официальное письмо с просьбой разобраться в ситуации направят в территориальное управление Укртрансбезпеки.

Три таких предписания дают право расторгнуть договор с ним.