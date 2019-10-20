 

Водитель троллейбуса сделал предложение руки и сердца любимой прямо на рабочем месте (видео)

20 октября 2019 г. 19:19
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На выходных в Харькове пассажиры одного из троллейбусов стали свидетелями необычной сцены.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель троллейбуса, находившегося на маршруте №31, сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

По громкоговорителю водитель попросил кондуктора подойти к нему, а затем прямо по громкой связи предложил ей стать его  женой.

«Дарья Николаевна, выходите за меня замуж, пожалуйста», - услышали пассажиры троллейбуса.

Затем парень вышел к любимой с букетом цветов и кольцом.

И девушка ответила парню согласием.

Пассажиры поддержали пару одобрительными возгласами и аплодисментами.

Видео оригинального предложения было опубликовано в соцсетях.

Пользователи соцсетей в комментариях называют поступок парня романтичным и единогласно желают счастья молодым.

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