Водитель троллейбуса сделал предложение руки и сердца любимой прямо на рабочем месте (видео)

На выходных в Харькове пассажиры одного из троллейбусов стали свидетелями необычной сцены.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель троллейбуса, находившегося на маршруте №31, сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

По громкоговорителю водитель попросил кондуктора подойти к нему, а затем прямо по громкой связи предложил ей стать его женой.

«Дарья Николаевна, выходите за меня замуж, пожалуйста», - услышали пассажиры троллейбуса.

Затем парень вышел к любимой с букетом цветов и кольцом.

И девушка ответила парню согласием.

Пассажиры поддержали пару одобрительными возгласами и аплодисментами.

Видео оригинального предложения было опубликовано в соцсетях.

Пользователи соцсетей в комментариях называют поступок парня романтичным и единогласно желают счастья молодым.