Водителей Харьковщины предупредили об опасности на дорогах

Проезд по государственным дорогам Харьковской области обеспечен.

Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Как отметили в САД, 5 февраля 2020 Харьковская область находилась под влиянием циклона - наблюдались осадки в виде снега, мокрого снега. Около 18 часов вечера в северо-западной части области осадки начали заканчиваться.

По состоянию на 5 часов утра 6 февраля осадки наблюдались в Изюмском и Сахновщинском районах. Температура ночью колебалась от -3 ° С до -7 ° С.

В некоторых районах (Сахновщинский, Изюмский, Змиевской, Лозовской, Первомайский, Золочевский) наблюдалась низовая метель и начали откладываться снежные переметы на автомобильных дорогах.

По данным САД, там работает снегоуборочная техника.

В течение суток на дорогах области работало около 200 единиц спецтехники и 230 рабочих дорожного хозяйства. В период с 5 по 6 февраля для обработки дорог противогололедными материалами дорожники использовали 2000м 3 песчано-соляной смеси и 234т технической соли.

По прогнозу синоптиков, только утром 6 февраля в южной половине области будет небольшой снег. Порывы ветра 15 - 20 м / с. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха по области днем ​​0 ° С -5 ° С мороза.

Также дорожники предупредили водителей Харьковщины, что когда дорога заснеженная или покрыта гололедом, тормозной путь автомобиля увеличивается в разы.

«С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирования. Неуклонно придерживайтесь Правил дорожного движения!», - напомнили в Службе.