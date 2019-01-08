Водителей предупредили об опасности на дорогах в Харьковской области

08 января 2019 г. 10:27
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7 января в некоторых районах Харьковской области зафиксировано усиление ветра (порывы ветра до 20 м / с).

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области, непогода привела к образованию снежных заносов в Лозовском, Близнюковском, Изюмском, Барвенковском, Шевченковском, Первомайском, Красноградском, и частично - в Купянском и Чугуевском районах области.

По данным службы, на дорогах области работало 100 единиц спецтехники и 140 рабочих дорожного хозяйства. 

За сутки на обработку покрытия дорожники использовали 199 м 3 песчано-соляной смеси. 

Утром 8 января в юго-восточной части области пошел слабый снег. 

На остальной территории остается без существенных осадков. 

Днем ожидается временами небольшой снег. На дорогах - местами гололедица. Ветер северо - восточный 7 - 12 м / с.

Температура по области колеблется от -7 ° С до -12 ° С мороза.

Сейчас дорожники ликвидируют образовавшиеся заносы, расширяя проезжую часть, а также обрабатывают дороги государственного значения противогололедными материалами.

САД предупреждает водителей о том, что когда дорога заснеженная или покрыта гололедом, тормозной путь автомобиля увеличивается в разы, и просит водителей двигаться по мостам и эстакадам с особой осторожностью, а также отказаться от рискованных маневров на дороге, неуклонно соблюдая Правила дорожного движения.

 

Видео: 

Розширення проїзної частини ад Старий Мерчик-Мурафа-Краснокутськ

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