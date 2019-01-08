Водителей предупредили об опасности на дорогах в Харьковской области

7 января в некоторых районах Харьковской области зафиксировано усиление ветра (порывы ветра до 20 м / с).
Как сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области, непогода привела к образованию снежных заносов в Лозовском, Близнюковском, Изюмском, Барвенковском, Шевченковском, Первомайском, Красноградском, и частично - в Купянском и Чугуевском районах области.
По данным службы, на дорогах области работало 100 единиц спецтехники и 140 рабочих дорожного хозяйства.
За сутки на обработку покрытия дорожники использовали 199 м 3 песчано-соляной смеси.
Утром 8 января в юго-восточной части области пошел слабый снег.
На остальной территории остается без существенных осадков.
Днем ожидается временами небольшой снег. На дорогах - местами гололедица. Ветер северо - восточный 7 - 12 м / с.
Температура по области колеблется от -7 ° С до -12 ° С мороза.
Сейчас дорожники ликвидируют образовавшиеся заносы, расширяя проезжую часть, а также обрабатывают дороги государственного значения противогололедными материалами.
САД предупреждает водителей о том, что когда дорога заснеженная или покрыта гололедом, тормозной путь автомобиля увеличивается в разы, и просит водителей двигаться по мостам и эстакадам с особой осторожностью, а также отказаться от рискованных маневров на дороге, неуклонно соблюдая Правила дорожного движения.