Водители маршруток довели до слёз мужчину с инвалидностью своим безразличием

Видео, на котором 52-летний мужчина без обеих ног плачет на остановке, всколыхнуло Харьков. До слез Виктора Далуду довели безразличные водители маршруток, которые попросту игнорировали мужчину и проезжали мимо. Виктор Далуда имеет инвалидность с детства, всю жизнь передвигается на роликовой коляске, так как на ней более мобилен. Но даже так проехаться на городском транспорте удается не всегда. В тот день Виктор Далуда, говорит, поехал лечить зубы, впрочем, вернуться домой без стресса не удалось. Так как кататься на такси мужчина не имеет возможности, потому что жить приходится на пенсию в две с лишним тысячи гривен.

Виктор Далуда, председатель Индустриального райорганизации инвалидов-колясочников "Инвалид"

Думаю, сейчас 42-я сейчас как раз идёт обратно туда, где я сажусь, я туда-сюда. Клац. Проехал. ну, я думаю, перейду на ту сторону, думаю, поеду на конечную на тракторный, там конечная и там проехал. Я сижу плачу, ну а что мне делать. Там уже женщина с мужчиной "Шо случилось?". Та, говорю, домой не могу добраться.

Неравнодушные харьковчане вызвали патрульных полицейских, чтобы те разобрались в проблемной ситуации и помогли Виктору.

Карина Курбанова, пресс-офицер патрульной полиции Харькова

Патрульні прибули - це викликали на проспект Архітектора Альошина. Побачили чоловіка, який перебував в засмученому стані, скажімо так. чоловіка з інвалідністю, першої групи. Він повідомив про те, що не може добратися додому, так як не зупиняються транспортні засоби, щоб його, маршрутні транспортні засоби, щоб він зміг до них сісти.

Патрульные доставили мужчину домой и уже на следующий день после происшествия к Виктору в гости наведались представители Департамента инфраструктуры и водитель одной из маршруток, проигнорировавший особого пассажира.

Виктор Далуда, председатель Индустриального райорганизации инвалидов-колясочников "Инвалид"

Был, да. Он говорит "Вы извините, пожалуйста, что так случилось". Ну а другой, говорит, ну что будем наказывать. Я говорю, не надо наказывать. Люди все живые, зачем наказывать, пусть работает человек. Ну, случилось, просто надо внимательнее быть, понимаете. К людям, которые инвалиды, там пенсионеры. Ну, хоть немножко, не думайте, что мы такие уже все потерянные, мы все живые люди, понимаете. Сегодня, вот мы сегодня идём, вам камень упал на голову - мы стали инвалидами, другими.

Психологи говорят, что такое равнодушие людей не случайно. Это результат воспитания или личных травм полученных в течение жизни.

Борислав Хомуленко, кандидат психологических наук, психотерапевт

"Мне никто не давал, почему я должен давать? Мне не помогали, почему я должен помогать? " А когда человек очень часто сталкивается с бессердечием по отношению к себе, в различных социальных структурах мы получаем человека, который накапливает ощущение боли, накапливает ощущение непринятия и он должен как-то его выражать. И хорошо если это просто порой пройти мимо просто-напросто. Очень часто подобные люди, которые получают этот избыток ощущения неприятия - они начинают нацелено целенаправленно причинять вред другим людям.

Алина Фесенко пересела на инвалидную коляску после автомобильной аварии, которая произошла 25 лет назад. Говорит, что государственные учреждения, крупные супермаркеты, а также новые здания - практически все оборудованы пандусами. А вот попасть в большинство кафе или магазинов, даже в центре города - порой является нелегкой задачей.

Алина Фесенко, харьковчанка

Иногда приезжаешь куда-нибудь, и сразу выходит там охранник да, или кто-то помогает. Предлагают помощь. Бывает, прохожие предлагают помощь, ну или приходится просить. Троллейбусы у нас есть, низкопольные, которыми я могу воспользоваться и свободно как бы проехать, автобусы у нас не доступны.

Соответствующий низкопольный троллейбус пришлось ждать более 15 минут. Алина подала знак водителю и та вышла, чтобы отбросить пандус на средних дверях. Но без помощи посторонних обойтись все же не удалось, так как сразу водитель не подъехал ближе к тротуару. И со ступеньки женщину пришлось осторожно спускать двум мужчинам. Юристы говорят, что в правилах перевозки пассажиров определено, что городской транспорт должен быть приспособлен для людей с особыми потребностями, но, к сожалению не определено, каким образом. Такого транспорта должно быть не менее 35% от общего количества. На практике это ограничивается - табличкой с местом для человека с инвалидностью.

Виктория Лысун, юрист

Міський транспорт повинен мати або низький вхід, щоб можна було заїхати на інвалідній колясці, або це повинен бути спеціальний пандус, який використовує водій для того щоб людина з особливими потребами могла потрапити в салон і зайняти там відповідне місце. Нажаль в маршрутках цього зараз не передбачено. Оскільки у водія не має такого прямого обов'язку доставити в салон людину з особливими потребами то притягнути водія до відповідальності фактично не має правових підстав.

То есть фактически водители не обязаны помогать людям с инвалидностью попасть в салон. Им просто надо остановиться и подождать пока кто-то неравнодушный поможет человеку с особыми потребностями. Или проявить милосердие самому. Но чаще всего большинство предпочитает просто не замечать пассажиров в коляске на остановках общественного транспорта.