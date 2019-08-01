Водителя, который совершил ДТП и пытался подкупить патрульных, будут судить

Прокуратура утвердила обвинение водителю, который, будучи пьяным, совершил ДТП и пытался подкупить патрульных.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении 64-летнего мужчины направлен в суд по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу).

По информации первого заместителя руководителя местной прокуратуры Андрея Сапсая, 27 июля этого года обвиняемый за рулем автомобиля Mitsubishi въехал в припаркованный на проспекте Юбилейном в Харькове автомобиль.

Прибывшие на место ДТП прибыли патрульные полиции установили, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

Для того, чтобы полицейские не составляли протоколов, он пытался их подкупить. Чтобы избежать ответственности, водитель предлагал патрульным 300 долларов неправомерной выгоды.

Правоохранители предупредили мужчину об уголовной ответственности за подобные действия, однако он еще настойчивее стал предлагать им деньги и не реагировал на эти замечания.

Поэтому полицейские были вынуждены сообщить об уголовном правонарушении в диспетчерский пункт «102».

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы от 2 до 4 лет или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, в отношении обвиняемого составлены соответствующие протоколы о совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 124, 130 КУоАП - по факту дорожно-транспортного происшествия и вождения в нетрезвом состоянии.