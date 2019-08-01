 

Водителя, который совершил ДТП и пытался подкупить патрульных, будут судить

01 августа 2019 г. 14:30
2 просмотра

Прокуратура утвердила обвинение водителю, который, будучи пьяным, совершил ДТП и пытался подкупить патрульных.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении 64-летнего мужчины направлен в суд по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу).

По информации первого заместителя руководителя местной прокуратуры Андрея Сапсая, 27 июля этого года обвиняемый за рулем автомобиля Mitsubishi въехал в припаркованный на проспекте Юбилейном в Харькове автомобиль.

Прибывшие на место ДТП прибыли патрульные полиции установили, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. 

Для того, чтобы полицейские не составляли протоколов, он пытался их подкупить. Чтобы избежать ответственности, водитель предлагал патрульным 300 долларов неправомерной выгоды.

Правоохранители предупредили мужчину об уголовной ответственности за подобные действия, однако он еще настойчивее стал предлагать им деньги и не реагировал на эти замечания.

Поэтому полицейские были вынуждены сообщить об уголовном правонарушении в диспетчерский пункт «102».

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы от 2 до 4 лет или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, в отношении обвиняемого составлены соответствующие протоколы о совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 124, 130 КУоАП - по факту дорожно-транспортного происшествия и вождения в нетрезвом состоянии.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.