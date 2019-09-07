Водителя слетевшего с моста КрАЗа выписали из больницы (видео)

Водителя КрАЗа, который 5 августа слетел с моста на окружной в районе Алексеевки, выписали из больницы.

Об этом сообщается в соцсетях, там же опубликовано соответствующее видео.

"Две недели врачи вытаскивали, и вот выписали", - говорится в публикации.

Поздравить мужчину с выпиской из больницы пришли около десятка харьковчан.

Напомним, 5 августа, около 10:00 с моста на окружной дороге в районе поворота на Сортировку упал груженый КрАЗ.

Предварительно установлено, что автомобиль «КрАЗ» перевозил песок. Грузовик упал с моста во время движения.

Водителя в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи, где его прооперировали.