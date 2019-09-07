 

Водителя слетевшего с моста КрАЗа выписали из больницы (видео)

07 сентября 2019 г. 10:22
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Водителя КрАЗа, который 5 августа слетел с моста на окружной в районе Алексеевки, выписали из больницы.

Об этом сообщается в соцсетях, там же опубликовано соответствующее видео. 

"Две недели врачи вытаскивали, и вот выписали", - говорится в публикации.

Поздравить мужчину с выпиской из больницы пришли около десятка харьковчан. 

Напомним, 5 августа, около 10:00 с моста на окружной дороге в районе поворота на Сортировку упал груженый  КрАЗ.

Предварительно установлено, что автомобиль «КрАЗ» перевозил песок.  Грузовик упал с моста во время движения. 

Водителя в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи, где его прооперировали.

 

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