Водителя слетевшего с моста КрАЗа выписали из больницы (видео)

Водителя КрАЗа, который 5 августа слетел с моста на окружной в районе Алексеевки, выписали из больницы.
Об этом сообщается в соцсетях, там же опубликовано соответствующее видео.
"Две недели врачи вытаскивали, и вот выписали", - говорится в публикации.
Поздравить мужчину с выпиской из больницы пришли около десятка харьковчан.
Напомним, 5 августа, около 10:00 с моста на окружной дороге в районе поворота на Сортировку упал груженый КрАЗ.
Предварительно установлено, что автомобиль «КрАЗ» перевозил песок. Грузовик упал с моста во время движения.
Водителя в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи, где его прооперировали.