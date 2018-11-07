Водителю Lexus, который сбил насмерть двух человек на переходе в Солоницевке, объявили о подозрении

Прокуратура области утвердила подозрение 43-летнему жителю Дергачей в совершении смертельного ДТП на пешеходном переходе (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, вечером 5 ноября во пгт. Солоницевка водитель автомобиля Lexus сбил 2 мужчин, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм 31-летний и 43-летний пешеходы погибли.

Сейчас подозреваемый задержан.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.